«التضامن» تنقذ مسنة تركها ابنها بالشارع بعد زواجه

وجهت نيفين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي، بفحص صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال ما تم رصده على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن وجود سيدة مسنة تفترش الرصيف بشارع الدويدار محطة الجراج حدائق القبة،بالقاهرة، تخلى عنها ابنها وتركها بلا مأوى وتخاف أن تموت وهي بالشارع.وأكدت الوزارة، في بيان، أنه الفريق توجه لمكان تواجد السيدة المسنة وأجرى دراسة حالة لها، وتبين أنها تبلغ من العمر74 عاما وليس لديها أي أوراق ثبوتية وهي أرملة ولديها ابن تزوج وتركها منذ سنتين، وكانت تعمل حارسة لإحدى العقارات وتعاني من أمراض مزمنة، أعجزتها عن العمل.وأفادت، أن ابنها تخلى منذ أن تزوج وأصبحت بلا مأوى وانتقلت للعيش بالشارع، وكان أهالي المنطقة يقومون برعايتها منذ أكثر من سنتين.وأشارت، إلى أن الفريق نسق لنقل السيدة المسنة لإحدى المستشفيات لإجراء فحص طبى شامل لها.ونجح الفريق في إقناع السيدة المسنة بانتقالها لإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتتلقى كافة أوجة الرعاية لخوفها الموت بالشارع دون سند.وقد قام الفريق بالتنسيق مع إدارة حدائق القبة الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة التابع لها مكان تواجد المسنة لتوفير دار رعاية لها وتم نقلها إليها.ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة التضامن الاجتماعي.