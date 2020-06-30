ضبط 12 طن مواد غذائية فاسدة في مصنع بالشرقية

شنت شرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.أسفرت جهودها -خلال 24 ساعة - عن ضبط "9،035 طن، 4536 عبوة مواد غذائية" بداخل 3 مصانع دون ترخيص، وتبين أن السلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومتغيرة الخواص ودون بيانات ودون ترخيص ومنتهية الصلاحية، في محافظة الشرقية.وضبط 22 سيارة بنطاق محافظة القليوبية؛ لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات وانبعاث أدخنة كثيفة، وضبط 54 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، 12 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، 5 قضايا تعدى على منافع الرى والصرف، وضبط حالتين تعدى على الأراضى الزراعية وكذا عدم وجود ترخيص مشتل.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.