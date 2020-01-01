132 إصابة جديدة بكورونا فى السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات منذ 2 مارس الماضي إلى 6 آلاف و925 حالة.وذكرت الإذاعة السنغالية نقلا عن بيان أصدرته وزارة الصحة، أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل تعافي 114 مصابا ليبلغ إجمالي المتعافين 4 آلاف و545 شخصا، وإجمالي الوفيات 116 حالة، فيما يتلقى ألفان و264 مصابا العلاج في المستشفيات.