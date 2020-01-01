132 إصابة جديدة بكورونا فى السنغال
الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:12 م
أ.ش.أطباعة
أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات منذ 2 مارس الماضي إلى 6 آلاف و925 حالة.
وذكرت الإذاعة السنغالية نقلا عن بيان أصدرته وزارة الصحة، أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل تعافي 114 مصابا ليبلغ إجمالي المتعافين 4 آلاف و545 شخصا، وإجمالي الوفيات 116 حالة، فيما يتلقى ألفان و264 مصابا العلاج في المستشفيات.
وذكرت الإذاعة السنغالية نقلا عن بيان أصدرته وزارة الصحة، أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل تعافي 114 مصابا ليبلغ إجمالي المتعافين 4 آلاف و545 شخصا، وإجمالي الوفيات 116 حالة، فيما يتلقى ألفان و264 مصابا العلاج في المستشفيات.