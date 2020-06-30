خبير اقتصادي: تطوير القاهرة الخديوية يسهم في دعم السياحة

أشاد أحمد البكري الخبير الاقتصادي بجهود وزارة قطاع الأعمال العام نحو تطوير منطقة القاهرة الخديوية على غرار تطوير ميدان التحرير الذي شهد تطورا هائلا وتلقى اهتماما كبيرا من قبل الحكومة.وأضاف "البكري" في تصريح لـ"الدستور" أن وزارة قطاع الأعمال متمثلة في شركة مصر لإدارة الأصول العقارية تبذل أقصى جهودها لإعادة مباني منطقة القاهرة الخديوية لمجدها الحضاري ورونقها المعماري الفريد الذي افتقدته على مدار السنوات الماضية نتيجة عدم الاهتمام بها وتحديثها وتطويرها بشكل دوري.وأشار إلى أن الحكومة تلقى اهتمامها على كل المناطق الحضارية والفنادق التاريخية خلال هذه الفترة لدعم السياحة المصرية وعودة مكانة مصر الحضارية والتاريخية والثقافية أفضل ما كانت عليه في السابق.