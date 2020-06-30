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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير اقتصادي: تطوير القاهرة الخديوية يسهم في دعم السياحة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:05 م
القاهرة الخديوية
القاهرة الخديوية
أسامة الشندويلي
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أشاد أحمد البكري الخبير الاقتصادي بجهود وزارة قطاع الأعمال العام نحو تطوير منطقة القاهرة الخديوية على غرار تطوير ميدان التحرير الذي شهد تطورا هائلا وتلقى اهتماما كبيرا من قبل الحكومة.

وأضاف "البكري" في تصريح لـ"الدستور" أن وزارة قطاع الأعمال متمثلة في شركة مصر لإدارة الأصول العقارية تبذل أقصى جهودها لإعادة مباني منطقة القاهرة الخديوية لمجدها الحضاري ورونقها المعماري الفريد الذي افتقدته على مدار السنوات الماضية نتيجة عدم الاهتمام بها وتحديثها وتطويرها بشكل دوري.

وأشار إلى أن الحكومة تلقى اهتمامها على كل المناطق الحضارية والفنادق التاريخية خلال هذه الفترة لدعم السياحة المصرية وعودة مكانة مصر الحضارية والتاريخية والثقافية أفضل ما كانت عليه في السابق.

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