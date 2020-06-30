جرد سنوي لاستبيان أرصدة فروع «المصرية للأسماك»

قال المحاسب رأفت ربيع، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة تحصل على منتجاتها من الأسماك الطازجة من مصادر هيئة قناة السويس ومزارع غليون وبحيرة ناصر وسوق العبور.وأضاف ربيع، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الشركة تقوم بتعزيز منتجاتها وإعادة ضخها في الشركات الشقيقة لها والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتشمل شركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث وشركتي تجارة الجملة العامة والمصرية لتوفير احتياجاتها من منتجات الشركة بشكل يومي وطرحها للمستهلكين بأسعار مخفضة.وتابع، أن الشركة تقوم حاليا بأعمال الجرد السنوي للميزانيات خلال الشهر الجاري، ومعرفة الأرصدة المتوفرة في الثلاجات وفي الفروع والمخازن وحجم المبيعات وأبرز السلع التي يتم الإقبال عليها.واضاف، أنه سيتم الانتهاء من عمليات الجرد السنوي على مستوي الفروع البالغة نحو 22 فرعا منتشرا على مستو محافظتي القاهرة والجيزة يوم الإثنين المقبل.