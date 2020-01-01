تجديد حبس المتهمين بإنشاء مصنع مخدرات في السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأربعاء، حبس متهمين بإنشاء مصنع لإعداد المواد المخدرة وترويجها على الشباب بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهمين كونا فيما بينهما تشكيلًا لصناعة المواد المخدرة "الحشيش، والترامادول، والأقراص المخدرة"، وإعادة ترويجها على عملائهما، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.وكانت اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة،قد تلقى إخطارا من الرائد محمد السيسى، رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثانٍ، يفيد بورود معلومات بقيام عاطلين بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تصنيع المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما داخل شقة سكن أحدهما.وعُثر بداخلها على (8 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 800 جرام، وجوال بلاستيكي كبير الحجم، ويحوي خليطا من مادة بيضاء اللون تُستخدم فى تصنيع عقار الترامادول المخدر، و3 أكياس صغيرة الحجم تحتوى على كمية من مادة البودر المخدر، وبرميل أزرق اللون يحوي مادة كاوية، ومبلغ مالي - أدوات التصنيع).بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات لتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.