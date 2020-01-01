رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس المتهمين بإنشاء مصنع مخدرات في السلام

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:00 م
حبس متهمين
حبس متهمين
داليا عبد الباسط
طباعة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأربعاء، حبس متهمين بإنشاء مصنع لإعداد المواد المخدرة وترويجها على الشباب بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهمين كونا فيما بينهما تشكيلًا لصناعة المواد المخدرة "الحشيش، والترامادول، والأقراص المخدرة"، وإعادة ترويجها على عملائهما، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة،قد تلقى إخطارا من الرائد محمد السيسى، رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثانٍ، يفيد بورود معلومات بقيام عاطلين بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تصنيع المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما داخل شقة سكن أحدهما.

وعُثر بداخلها على (8 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 800 جرام، وجوال بلاستيكي كبير الحجم، ويحوي خليطا من مادة بيضاء اللون تُستخدم فى تصنيع عقار الترامادول المخدر، و3 أكياس صغيرة الحجم تحتوى على كمية من مادة البودر المخدر، وبرميل أزرق اللون يحوي مادة كاوية، ومبلغ مالي - أدوات التصنيع).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات لتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

7 قرارات حكومية جديدة لدعم المتضررين من كورونا

حسن بسيوني: إثيوبيا تراوغ لكسب مزيد من الوقت

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

الراقصة الخاصة بفريد الأطرش.. "فصلت من المدرسة بسبب الرقص.. وأول أجر لها كان قطعة شيوكولاتة"

الصور

image description

قصر البارون يتسقبل الزائرين عقب افتتاحه

image description

الأهلي يواصل تدريباته.. والظهور الأول لـ «صالح جمعة»

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

الأكثر قراءة

القبض على فتاة «التيك توك» ريناد عماد.. والتهمة «إعلان ممارسة البغاء»

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

«الصحة العالمية»: باقٍ 6 أشهر على جائحة كورونا

محام: القبض على منار سامى فتاة «تيك توك» فى بنها

إنفوجراف

image description

سد النهضة.. مواقف داعمة لمصر في مجلس الأمن

image description

معلومات عن المستشار هشام بركات في ذكرى استشهاده (انفوجراف)

image description

خطوات شراء عقار ملك ورثة (انفوجراف)

image description

الزيادات الجديدة فى أجور موظفي الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

الراقصة الخاصة بفريد الأطرش.. "فصلت من المدرسة بسبب الرقص.. وأول أجر لها كان قطعة شيوكولاتة"

مخرجون أمروا زوجاتهن بتجسيد أدوار ساخنة على الشاشة.. " أبرزهم علي بدرخان وحسين حلمي المهندس"

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

أسطورة النكد.. عبلة كامل تكشف سر غرقها بـ«كريزة ضحك» فى مناسبة عزاء

نجم الساعة

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

هل يقلل فيتامين D خطر الوفاة بكورونا؟

أفضل مشروب صحى لنتائج سريعة لفقدان الوزن

غذاء ثبت أنه يوقف عملية تساقط الشعر

أزمة كورونا تتسبب في ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس فى الفردوس يصلى
منى رجب
أنا مع نفسي بوعي بعد فتح البلاد
جلال حمام
الغنوشي (4).. حرب باردة مع رئيس الدولة
ماجد حبته
مصر وإثيوبيا.. ومحاسن الصدف
المزيد

الثقافة

المؤسسة المصرية الروسية تصدر كتاب «من القلب وإلى القلب»

أنشطة «الثقافة».. حفلات دار الأوبرا وعروض المسرح بنسبة 25%

موج شاحب.. مجموعة شعرية جديدة لرشيد جمال عن دار فضاءات

«الصوت الذهبى» فى رابع لياليه على قناة صندوق التنمية.. الخميس