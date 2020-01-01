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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

45 ألف إصابة بكورونا خلال يوم في أمريكا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:53 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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أفادت بيانات إحصائية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال اليوم السابق أكثر من 44.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما شهدت ولاية كاليفورنيا قفزة غير مسبوقة في حصيلة الإصابات.

وأكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفيدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة رصدت خلال يوم أمس الثلاثاء 44766 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد- 19"، مقابل 41556 إصابة الإثنين و38845 إصابة الأحد و42597 إصابة السبت و45255 إصابة الجمعة (ما كان أكبر ارتفاع يومي في البلاد منذ بداية الجائحة).

كما أشارت الجامعة إلى أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم الثلاثاء 1277 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد- 19"، ما يمثل ارتفاعا ملموسا مقارنة مع إحصاءات الأيام السابقة (337 وفاة الإثنين 264 الأحد و500 السبت و629 الجمعة).

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