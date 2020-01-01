السيطرة على حريق مستودع بترول بالسويس.. ولا خسائر فى الأرواح

سيطر رجال الإطفاء والحماية المدينة، على حريق نشب بأحد مستودعات البترول بطريق الأدبية.وقال مصدر بشركة السويس لتصنيع البترول، إن المستودعات الشمالية التابعة للشركة، تعرضت لحريق متوسط عصر اليوم الأربعاء، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليها، وجار حصر الخسائر المادية، ولم تنتج خسائر في الأرواح.وتابع المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" أن المستودعات الشمالية التي تعرضت للحريق تقع بالقرب من مقر الشركة الرئيسي بمنطقة صلاح نسيم بطريق الأدبية العين السخنة.وكان مدير أمن السويس اللواء رجب عبدالعال قد تلقى إخطارًا يفيد بنشوب حريق بمستودعات تابعة لشركة السويس لتصنيع البترول، فأمر بدفع سيارات الحماية المدنية لمساعدة رجال إطفاء الشركة في إخماد الحريق.