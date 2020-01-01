خبير: ربط حافز الموظفين بالحضور في الشركات يؤدي لزيادة الإنتاج

قال المهندس خالد العتر الخبير الاقتصادي، إن قرار وزارة قطاع الأعمال العام بشأن ربط الحافز بالحضور اليومي يعد خطوة ذكية لإلزام العامل بواجبه نحو عمله والحضور الإجباري لأداء مهامه.وأضاف "خالد" في تصريح لـ"الدستور" أن الحكومة تهدف إلى ربط إنتاج العامل بالحوافز من أجل ضمان المشاركة الإيجابية في العملية الإنتاجية وتنفيذ الخطط المطلوبة من الشركات، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا والذي نتج عنها توقف جميع الشركات في الدولة عن العمل وإعطاء جميع الموظفين إجازات مدفوعة الأجر.وأشار إلى أهمية الانتظام في مسيرة العمل والإنتاج داخل الشركات التابعة لقطاع الأعمال في ظل الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية، لافتا إلى ضرورة زيادة ساعات العمل منقسمة إلى ورديات لتقسيم عدد العاملين عليها، وذلك لتخفيف الأعداد في الفترات الصباحية وللحد من التزاحم والعمل على تحقيق التباعد الاجتماعي.