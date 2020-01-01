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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خالد إبراهيم: تحصيل 5% على واردات الهواتف يخدم الصناعة المحلية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:50 م
الهواتف
الهواتف
طارق عتمان
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قال المهندس خالد إبراهيم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية CIT إن إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اشتراطات وإجراءات جديدة على الرسائل الاستيرادية الخاصة بقطاع الأجهزة والمعدات السلكية واللاسلكية يخدم الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن هذه الرسوم ستدخل لحساب الموازنة العامة للخدمات المجتمعية للمواطنين.

وأكد "إبراهيم" في تصريحات لـ"الدستور" أن تحصيل 5% رسوم على أجهزة الهواتف الذكية المستوردة وأجهزة ومعدات الاتصالات أخري لن يؤثر على الأسعار، موضحا أن وزارة المالية طالبت بتحصيل رسوم على الهواتف الذكية بقيمة 5% مرسوم تنمية موارد للدولة وأقرها ووافق عليها البرلمان والجهاز القومي للاتصالات سيقوم بتحصيل هذه الموارد لحساب الخزانة العامة.

وأشار إلى أن مبيعات سوق الهواتف الذكية سجلت نحو 46 مليار جنيه خلال العام الماضي، لافتًا إلى أن مبيعات النصف الأول للعام الجاري تأثرت بنسبة 50% بسبب تداعيات أزمة كورونا المستجد متوقعا بدء تحريك المبيعات بعد فك الحظر.

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