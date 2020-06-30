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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الغرف التجارية تضاعف القوة الشرائية من الخضار والفواكه

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:49 م
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
دعاء أبو العزم
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قال حاتم نجيب عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، إن هناك إقبال مكثف من قبل المواطنين على شراء الخضار والفواكه لتقوية جهاز المناعة.

وأضاف نجيب في تصريحات لـ "الدستور" أن هناك تضاعف في القوى الشرائية الليمون والفلفل الأخضر والألوان والفواكه أيضا، لافتا إلى أن أسعار السلع تشهد حالة من الاستقرار.

وأوضح عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية أن سعر الطماطم يتراوح من ٢ لـ ٥ جنيهات على حسب المنطقة، وسجلت البطاطس سعر من ٢ لـ ٣جنيهات، وسجلت البامية سعر ١٣ جنيها.

وأشار إلى أن سعر الخيار سجل من ٣ لـ ٥ جنيهات الملوخية من ٢ لـ ٣ جنيهات.

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