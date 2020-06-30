الغرف التجارية تضاعف القوة الشرائية من الخضار والفواكه

قال حاتم نجيب عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، إن هناك إقبال مكثف من قبل المواطنين على شراء الخضار والفواكه لتقوية جهاز المناعة.وأضاف نجيب في تصريحات لـ "الدستور" أن هناك تضاعف في القوى الشرائية الليمون والفلفل الأخضر والألوان والفواكه أيضا، لافتا إلى أن أسعار السلع تشهد حالة من الاستقرار.وأوضح عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية أن سعر الطماطم يتراوح من ٢ لـ ٥ جنيهات على حسب المنطقة، وسجلت البطاطس سعر من ٢ لـ ٣جنيهات، وسجلت البامية سعر ١٣ جنيها.وأشار إلى أن سعر الخيار سجل من ٣ لـ ٥ جنيهات الملوخية من ٢ لـ ٣ جنيهات.