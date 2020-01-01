إغلاق قرية برام الله لمدة 5 أيام بعد 8 إصابات بكورونا

أعلنت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، إغلاق قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، بشكل كامل لمدة خمسة أيام، ابتداءً من اليوم، وذلك بعد تسجيل ثماني حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت غنام، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الاصابات الثماني جميعها من عائلة واحدة، وطواقم الطب الوقائي تعمل على حصر ومتابعة خريطة المخالطين وسحب العينات منهم، مشيرة إلى أن هذا الإغلاق جاء بالتنسيق مع المجلس القروي وفعاليات أبو فلاح.