كورونا يمنع القادمين من أمريكا من دخول أوروبا

أعاد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء فتح حدوده أمام المسافرين من 15 بلدا لكن ليس بينها الولايات المتحدة التي تشهد انتشارًا لفيروس كورونا المستجد وحذر كبير خبرائها الصحيين من أنها تسير في "الاتجاه الخاطئ" مع ارتفاع عدد الإصابات في العديد من الولايات.وقال خبير الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنطوني فاوتشي إن الولايات المتحدة يمكن أن تسجل مئة ألف إصابة جديدة يوميًا بكوفيد-19، بينما فرضت ولايات أميركية عدة الحجر الصحي لمدة 14 يوما على المسافرين القادمين من ولايات أخرى.