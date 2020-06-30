إحباط تهريب كيلو بانجو وبضائع أجنبية عبر المنافذ الجمركية

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط ومكافحة حرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط قضيتي تهريب بضائع أجنبية الصنع بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي عنها قرابة 15 ألف جنيه، الأولى محاولة تهريب 200 كبسولة من المستخدمة في أعمال البناء.والقضية الثانية ضبط مضبوطات بلغت كيلوجراما لنبات البانجو المخدر، و17 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريحن عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، وضبط 782 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 83 حكمًا قضائيًا متنوعًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، ومواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.