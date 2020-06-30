شقيقة محمد رمضان تثير جدلًا حول حملها عبر (إنستجرام)

نشرت إيمان رمضان شقيقة النجم محمد رمضان، اليوم الأربعاء، صورة جديدة تجمعها بزوجها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت "إيمان" على الصورة قائلة: "يارب بنوتة بقى، والنبي تملى حياتنا اللهم آمين وتكون شبهي"، وأثارت الصورة جدلا كبيرا حول حقيقة حملها، وتوالت عليها تعليقات ما بين التهنئة والسؤال حول حقيقة حملها.يذكر أنه عقد حفل زفاف شقيقة الفنان محمد رمضان الكبرى إيمان في إحدى الفيلات بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.