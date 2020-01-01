انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالقاهرة (صور)

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، انطلاق مبادرة تطعيم الأطفال اللذين لم يسبق لهم التطعيم بأى جرعات لقاح شلل الأطفال بالحقن من مواليد ١ يناير ٢٠١٦ وحتى ٢٢ مارس ٢٠١٨ بمركز طبى النزهة أول (المحكمة) بمصر الجديدة.وأكد عبد العال، أن هناك تنسيق متكامل بين المحافظة، وزارة الصحة، للحفاظ على الأطفال، لافتًا أن حملات التطعيم، مستمرة حتى الانتهاء من تطعيم جميع الأطفال المستهدفين بفرق ثابتة بكل مكاتب الصحة والوحدات الصحية على أن يحصل الطفل على جرعة ثانية بعد مرور شهر من تلقيه الجرعة الأولى.وأوضح أن المحافظة تقدم كامل الدعم الأطقم الطبية خلال فترة الحملة.