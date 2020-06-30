تفاصيل ضبط معدات إيرانية لإطالة أمد الحرب في اليمن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يكشف عن كمية الأسلحة الإيرانية التي ضبطتها القوات المشتركة على متن دهو مقابل سواحل المهرة والتي كانت في طريقها للميشيات الحوثية الإرهابية يوم 17 أبريل الماضي.وأظهرت الصور التي نشرها التحالف كميات الأسلحة الكبيرة والمتنوعة كالمناظير الليلية والنهارية والمضادات الحرارية، والأجهزة الخاصة بتوجيه الطائرات بدون طيار "درون"، وقطع كهربائية للتفجير عن بعد، والعشرات من القناصات، والمعدلات والأسلحة المتوسطة.كانت القوات المشتركه لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت عن عمليتين نوعيتين ضبطت من خلالهما كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية التي كانت في طريقها للميليشيا الحوثية في اليمن، وفقًا لقناة العربية الإخبارية.وقال بيان للتحالف إن العملية الأولى كانت بتاريخ 17 أبريل 2020، وأحبطت قوات التحالف البحرية محاولة تهريب شحنة من الأسلحة الإيرانية على متن "دهو" قبالة سواحل محافظة المهرة شرق اليمن كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية.وفي العملية الثانية في حضرموت، تمكنت القوات البحرية التابعة للتحالف من إحباط تهريب شحنة أسلحة إيرانية قبالة السواحل اليمنية كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية.