تفاصيل البرنامج التدريبي للعاملين في «الغزل والنسيج»

قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه مسؤول عن حقوق العاملين والحفاظ ورفع كفاءتهم التثقيفية.وأضاف إبراهيم في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن النقابة لديها أكاديميات للبرامج التدريبية في القاهرة وابوقير والتي تعرضت للتوقف نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الأكاديميات ستبدأ في تدريب العاملين عقب الانتهاء من أزمة كورونا مباشرة.وأشار إلى أن البرامج التدريبية تختص بالتدريب التثقيفي والتوعوي والإلمام بقواعد قانون التأمين وقانون العمل واللوائح والنظم والمفاوضة الجماعية، أما عن التدريب الفني والاداري تختص به الشركات ذاتها وفقًا لخططها.