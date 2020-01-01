رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية في جامعة القناة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:41 م
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس
مصطفى دياب
طباعة
انطلقت صباح اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بجامعة القناة في هدوء ودون أي معوقات أو مشاكل، ويؤدي خلالها ٧٩٤١ طالبًا وطالبة الامتحان بـ١٦ كلية ومعهد بالجامعة.

حيث أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة القناة، أن الجامعة اتخذت كل التدابير اللازمة لتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات وتوفير الخدمات للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين داخل جميع الكليات، وفق خطة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة للحفاظ على سلامة الجميع داخل الجامعة أثناء فترة الامتحانات.

جاء ذلك خلال الجولة التى قامت بها صباح اليوم لمتابعة سير الامتحانات داخل العديد من الكليات يرافقها الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، اطمأنت خلالها على سير العملية الامتحانية وتواجد أستاذ المادة موجه الطلاب إلى ضرورة التركيز واستغلال الوقت عند الإجابة على الأسئلة.

يذكر أن رئيس الجامعة، تابعت منذ الصباح الباكر عملية دخول الطلاب إلى الجامعة خلال البوابات الخاصة بكل كلية، مشددة على الالتزام بالاجراءات الاحترازية لدخول الطلبة من ارتداء الكمامات والوقوف على مسافات متباعدة عند العلامات الخاصة بالوقوف لعدم الزحام والتباعد الاجتماعى وقياس درجة الحرارة والمرور ببوابات التعقيم.

كما أشاد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالالتزام والانضباط التى تشهده اللجان، حيث بلغ أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الإمتحانات بكلية الطب البشري ٤٨٥ طالب وطالبة وبكلية الطب البيطري ١٠١ طالب وطالبة، كلية الصيدلة ١٤٧ طالب وطالبة، الصيدلة الاكلينيكية ١٠٣ طالب وطالبة وبطب الاسنان ١٦٠ طالب وطالبة وبالسياحة والفنادق ١٤٦ طالب وطالبة وبالحاسبات والمعلومات ١٤٦ طالب وطالبة والزراعة ٣٥٠ طالب وطالبة والعلوم ١٩٧ طالب وطالبة وتربية شعبة عام ٥٩٠ طالب وطالبة وتربية شعبة طفولة ١٣٩ وتربية شعبة تكنولوجيا التعليم ٢٠ وتربية شعبة فنية ٣٨ وتربية شعبة موسيقي ١٣ وتربية شعبة خاصة ٢٩ اما عن كلية الآداب انتظام ١٣١٩ وآداب انتساب ١٨٥ والتمريض ١٨٩ والمعهد الفني للتمريض ٤٥٨ والتربية الرياضية ١٩١ والألسن ٢٠٢ و٣١٠ طالب وطالبة بكلية الهندسة، ١٢٢٧ فى كلية التجارة انتظام و٦٠٩ انتساب و٣٨١ شعبة اللغة الانجليزية.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التجارة أن الكلية استقبالت الطلاب بحزمة من الاجراءات الاحترازية والوقائية وذلك لضمان سلامة الطلاب.

وأعدت إدارة الكلية خطة كاملة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء فترة الامتحانات، ومراعاة المعايير التي تحقق السلامة للجميع واهمها تطبيق التباعد الاجتماعي باللجان وتخفيض عدد الطلاب الممتحنين في كل لجنة ووضع وسائل التعقيم المختلفة باللجان فضلا عن تخصيص طبيب بكل مقر لجان، مع التعقيم والتطهير الدوري للجان المختلفة قبل وبعد الامتحانات، وغيرها من الإجراءات التي تضمن سلامة وصحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.
جامعة القناة
جامعة القناة
جامعة القناة
جامعة القناة
جامعة القناة
جامعة القناة
جامعة القناة
جامعة القناة

موضوعات متعلقة

محام: القبض على منار سامى فتاة «تيك توك» فى بنها

الزمالك يعود للتدريبات سرًا استعدادًا لاستئناف الدوري

أسطورة النكد.. عبلة كامل تكشف سر غرقها بـ«كريزة ضحك» فى مناسبة عزاء

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

الصور

image description

قصر البارون يتسقبل الزائرين عقب افتتاحه

image description

الأهلي يواصل تدريباته.. والظهور الأول لـ «صالح جمعة»

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

الأكثر قراءة

القبض على فتاة «التيك توك» ريناد عماد.. والتهمة «إعلان ممارسة البغاء»

محام: القبض على منار سامى فتاة «تيك توك» فى بنها

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

7 قرارات حكومية جديدة لدعم المتضررين من كورونا

إنفوجراف

image description

سد النهضة.. مواقف داعمة لمصر في مجلس الأمن

image description

معلومات عن المستشار هشام بركات في ذكرى استشهاده (انفوجراف)

image description

خطوات شراء عقار ملك ورثة (انفوجراف)

image description

الزيادات الجديدة فى أجور موظفي الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

الراقصة الخاصة بفريد الأطرش.. "فصلت من المدرسة بسبب الرقص.. وأول أجر لها كان قطعة شيوكولاتة"

مخرجون أمروا زوجاتهن بتجسيد أدوار ساخنة على الشاشة.. " أبرزهم علي بدرخان وحسين حلمي المهندس"

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

أسطورة النكد.. عبلة كامل تكشف سر غرقها بـ«كريزة ضحك» فى مناسبة عزاء

نجم الساعة

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أفضل مشروب صحى لنتائج سريعة لفقدان الوزن

غذاء ثبت أنه يوقف عملية تساقط الشعر

أزمة كورونا تتسبب في ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا

إصابة 17 جراء انفجار مصنع بالهند

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس فى الفردوس يصلى
منى رجب
أنا مع نفسي بوعي بعد فتح البلاد
جلال حمام
الغنوشي (4).. حرب باردة مع رئيس الدولة
ماجد حبته
مصر وإثيوبيا.. ومحاسن الصدف
المزيد

الثقافة

ملف خاص بمجلة «الثقافة الجديدة» فى وداع الشاعر يسرى العزب

موج شاحب.. مجموعة شعرية جديدة لرشيد جمال عن دار فضاءات

«الصوت الذهبى» فى رابع لياليه على قناة صندوق التنمية.. الخميس

«ثورة يونيو.. إرادة شعب» فى أمسية ثقافية بـ«الأعلى للثقافة»