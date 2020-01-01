بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية في جامعة القناة

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بجامعة القناة في هدوء ودون أي معوقات أو مشاكل، ويؤدي خلالها ٧٩٤١ طالبًا وطالبة الامتحان بـ١٦ كلية ومعهد بالجامعة.حيث أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة القناة، أن الجامعة اتخذت كل التدابير اللازمة لتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات وتوفير الخدمات للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين داخل جميع الكليات، وفق خطة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة للحفاظ على سلامة الجميع داخل الجامعة أثناء فترة الامتحانات.جاء ذلك خلال الجولة التى قامت بها صباح اليوم لمتابعة سير الامتحانات داخل العديد من الكليات يرافقها الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، اطمأنت خلالها على سير العملية الامتحانية وتواجد أستاذ المادة موجه الطلاب إلى ضرورة التركيز واستغلال الوقت عند الإجابة على الأسئلة.يذكر أن رئيس الجامعة، تابعت منذ الصباح الباكر عملية دخول الطلاب إلى الجامعة خلال البوابات الخاصة بكل كلية، مشددة على الالتزام بالاجراءات الاحترازية لدخول الطلبة من ارتداء الكمامات والوقوف على مسافات متباعدة عند العلامات الخاصة بالوقوف لعدم الزحام والتباعد الاجتماعى وقياس درجة الحرارة والمرور ببوابات التعقيم.كما أشاد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالالتزام والانضباط التى تشهده اللجان، حيث بلغ أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الإمتحانات بكلية الطب البشري ٤٨٥ طالب وطالبة وبكلية الطب البيطري ١٠١ طالب وطالبة، كلية الصيدلة ١٤٧ طالب وطالبة، الصيدلة الاكلينيكية ١٠٣ طالب وطالبة وبطب الاسنان ١٦٠ طالب وطالبة وبالسياحة والفنادق ١٤٦ طالب وطالبة وبالحاسبات والمعلومات ١٤٦ طالب وطالبة والزراعة ٣٥٠ طالب وطالبة والعلوم ١٩٧ طالب وطالبة وتربية شعبة عام ٥٩٠ طالب وطالبة وتربية شعبة طفولة ١٣٩ وتربية شعبة تكنولوجيا التعليم ٢٠ وتربية شعبة فنية ٣٨ وتربية شعبة موسيقي ١٣ وتربية شعبة خاصة ٢٩ اما عن كلية الآداب انتظام ١٣١٩ وآداب انتساب ١٨٥ والتمريض ١٨٩ والمعهد الفني للتمريض ٤٥٨ والتربية الرياضية ١٩١ والألسن ٢٠٢ و٣١٠ طالب وطالبة بكلية الهندسة، ١٢٢٧ فى كلية التجارة انتظام و٦٠٩ انتساب و٣٨١ شعبة اللغة الانجليزية.ومن جانبه أشار الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التجارة أن الكلية استقبالت الطلاب بحزمة من الاجراءات الاحترازية والوقائية وذلك لضمان سلامة الطلاب.وأعدت إدارة الكلية خطة كاملة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء فترة الامتحانات، ومراعاة المعايير التي تحقق السلامة للجميع واهمها تطبيق التباعد الاجتماعي باللجان وتخفيض عدد الطلاب الممتحنين في كل لجنة ووضع وسائل التعقيم المختلفة باللجان فضلا عن تخصيص طبيب بكل مقر لجان، مع التعقيم والتطهير الدوري للجان المختلفة قبل وبعد الامتحانات، وغيرها من الإجراءات التي تضمن سلامة وصحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.