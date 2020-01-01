1124 إصابة جديدة بكورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1124 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (862 لعمانيين، 262 لغير عمانيين).وذكرت الصحة العمانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس المسجلة في السلطنة بلغ 41 ألفا و194 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 185 حالة، وتماثل 24 ألفا و162 حالة للشفاء.