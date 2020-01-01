وفاة رئيس هيئة السكك الحديدية السابق

نعت الهيئة القومية للسكك الحديدية، اليوم، المهندس السيد سالم، الرئيس الأسبق للهيئة، الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم.





وشغل سالم منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتمكن من تقليل معدلات التأخيرات للقطارات والوصول بالهيئة لمستوى عمل جيد ومعدل تقاطر معقول حتى خرج من الخدمة خلال الفترة الماضية.

