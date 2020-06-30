محام: القبض على منار سامى فتاة «تيك توك» فى بنها
الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:40 م
حسام التمساحطباعة
قال المحامي أشرف فرحات إنَّ مباحث الآداب تمكنت من إلقاء القبض على منار سامي فتاة «التيك توك» أثناء تواجدها بمدينة بنها.
وذكر فرحات، في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أنه تقدم ببلاغ ضد منار سامي؛ لاتهامها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.
وأوضح أنها دخلت في حالة من الانهيار عقب القبض عليها ومن المنتظر التحقيق معها بمعرفة النيابة العامة.
القبض على منار سامي
وذكر فرحات، في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أنه تقدم ببلاغ ضد منار سامي؛ لاتهامها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.
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وأوضح أنها دخلت في حالة من الانهيار عقب القبض عليها ومن المنتظر التحقيق معها بمعرفة النيابة العامة.