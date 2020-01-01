إعلامي تركي: «لو طلب مني النبي أن أكفر بأردوغان لكفرت بمحمد»

قال الإعلامي التركي المقرب من نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حازم تاكين، عبر تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «إنه لو أن النبي محمدًا جاءني وطالبني أن أکفر بأردوغان لکفرت بمحمد».يأتي هذا فيما أثارت تدوينته ردود أفعال غاضبة من العرب والمسلمين، حيث انهالت التعليقات الرافضة لتصريحه.وكان تاكين قد نشر في وقت سابق صورة للرئيس التركي، وكتب معها، «قسمًا بالذي رفع السماوات دون عمد، لو أن النبي محمدًا جاءني وطالبني بأن أکفر بأردوغان لکفرت بمحمد»، وتابع بكلماته التي رافقت الصورة،: «هاذا الرجل... هاذا الرئیس... هاذا الملاك... لیس کمثله إنس ولا جان... إنه رجب طیب أردوغان»، وتابع: «يالله بسم الله».