«الرى» تطهر مديريات «المساحة» لمواجهة كورونا

واصلت قطاعات وهيئات وزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت والمكاتب والمبانى المختلفة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التشديد على العاملين والمترددين عليها بارتداء الكمامة قبل دخول المباني، والتشديد على إجراءات النظافة باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية والمداخل ودورات المياه.وقال المهندس على منوفى،رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، إنه يتم تكثيف الجهود المبذولة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم والتطهير لكافة المديريات في المحافظات، وذلك للحفاظ على صحة العاملين بالهيئة في مختلف القطاعات والمديريات والزائرين، مؤكدا اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.وأشار إلى تطهير عدد من مديريات المساحة ومنها المديرية بمحافظة البحيرة تحت إشراف المهندس السيد الجيار مدير عام المديرية، لافتًا إلى استمرار الهيئة فى تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت والمكاتب والمبانى المختلفة، وعدم السماح بتواجد العاملين أو المترددين فى المبانى التابعة لها دون الكمامة، وذلك حرصا على الصحة العامة.