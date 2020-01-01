اجتماع ثلاثى روسى إيرانى تركى حول سوريا

ينعقد اليوم الأربعاء، اجتماع بين كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، بواسطة الفيديو كونفرانس، لبحث آخر التطورات في الساحة السورية.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الثلاثاء، أن الاجتماع بين الرؤساء الثلاثة سيبحث الأوضاع فى سوريا.