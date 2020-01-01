القوى العاملة: مصري يحصل على 84 ألف جنيه عن فترة عمله بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات التجارة والصناعة المحدودة "البلاستيك والمذهبات الزجاجية" بالمملكة بصرف جميع مستحقات العامل "أ.خ.س" المتمثلة في أجور السفر، ومكافأة نهاية الخدمة، والإجازات السنوية وغيرها عن مدة عمله حتى تقديم استقالته، وبلغت إجمالها 20 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 84 ألف جنيه مصري.وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة العامل "أخ.س"، المتمثلة في أجور السفر، ومكافأة نهاية الخدمة، والإجازات السنوية وغيرها عن مدة عمله حتى تقديم استقالته، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.وتلقى الوزير، تقريرا عبر الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسؤولى الشركة للمطالبة بمستحقات العمال التي تم تسويتها بعد النزاع مع الشركة، وحكمت المحكمة بالتزامها بتنفيذ الحكم الصادر له، وتم حصول العامل على جميع مستحقاته نقدا عبر مكتب التمثيل العمالى وبلغت 20 ألف ريال سعودي، وحصوله على إفادة من الشركه بعدم الممانعة فى ترحيله، فضلا عن إقرار من العامل باستلام كافة حقوقه المشمولة فى الحكم، وبذلك أسدل الستار على منازعة العامل دون إجراءات محكمة التنفيذ.