يسرا اللوزي تعود من كندا وتستكمل تصوير «العنكبوت»

قررت النجمة يسرا اللوزي العودة إلى مصر من جديد بعد عدة أشهر قضتها في كندا بعد وضعها طفلتها الأخيرة نادية خلال الأيام القادمة عقب عودة الطيران بصورة طبيعية حيث تواجدت رفقة زوجها مع بداية أزمة كورونا حتى الآن.وتعود يسرا اللوزي لاستكمال تصوير دورها في فيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا وظافر العابدين ومنى زكي، حيث صورت دورها قبل 10 أشهر وتبقى لها يوم تصوير واحد من خمسة مشاهد تصورهم عقب استرداد عافيتها عقب الولادة، ومن المقرر عرض الفيلم في أقرب فرصة مع عودة السينيمات للعمل بكامل طاقتها من جديد.وعلى صعيد آخر، وافقت يسرا اللوزي بشكل مبدئي على التعاقد على عمل سينمائي جديد تقدمه خلال الفترة القادمة، وتبدأ تصويره خلال سبتمبر القادم من بطولة النجم حسن الرداد وينتمي إلى فئة الأفلام الأكشن كوميدي.ولم تتعاقد يسرا على أي أعمال درامية للموسم الدرامي الجديد بعد وتبدأ خلال الفترة القادمة في قراءة السيناريوهات المعروضة عليها لتحديد وجهتها.