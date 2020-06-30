«مستثمرو الغاز»: 30 يونيو نقطة تحول في تاريخ الاقتصاد المصري

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول فارقة في تاريخ الاقتصاد المصري، وسببًا رئيسيا في وضع مصر على قائمة الدول التي تملك الإرادة والعزيمة في صناعة قرارها الخاص.وأضاف سعد الدين، في تصريحات صحفية، أنه منذ اندلاع ثورة الشعب في 30 يونيو وتطلع المصريين لغد أفضل، بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي في التأسيس لمصر الحديثة مستقلا بها عن حكم الإخوان الظلامي على غرار الدولة الحديثة التي أسسها محمد علي باشا وأصبحت مصر دولة قوية يعتد بها.وأكد، أن الاستقرار السياسي الذي حققته مصر وتوحيد القوى الشعبية في الداخل مكّن القيادة السياسية الرشيدة المتمثلة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، من صياغة برامج للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وإطلاق "إستراتيجية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، لتكون الإطار العام لبرامج الحكومات المستقبلية، لضمان تضافر الجهود على المدى الطويل والذي أطلقته الحكومة في نوفمبر 2016.وتابع: "منذ عام 2016 وأصبحت مصر محط إبهار العالم عندما بدأت في التأسيس للمشروعات القومية الكبرى، بدأت بالبنية التحتية الشاملة وتسببت في بدأ ثورة صناعية وإنتاجية وزراعية كبرى وتحقيق مصر لمعدلات نمو مرتفعة وغير مسبوقة أشادت بها مؤسسات التصنيف الدولية، وأكدت الأخيرة بأن مصر تعد واحدة من أقوى وأعلى أداء النمو في المنطقة وعبر البلدان الناشئة ومنحت الثقة في الاقتصاد".وأضاف: "30 يونيو كانت السبب الأوحد في تحقيق مصر للإنجازات والتقدم الاقتصادي من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية للمرة الأولى في تاريخها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى امتلاكها صناعة القرار والتحكم في مصير مستقبل مواردها بترسيم الحدود البحرية وإحداث ثورة حقيقة في قطاع الغاز الطبيعي، لتصبح مركزا للطاقة في شرق المتوسط لأول مرة في تاريخها".