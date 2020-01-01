شعيب يطمئن على العاملين بجامعة مطروح بعد اشتعال النيران في أتوبيس

اطمئن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، في اتصال مع الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح على جميع العاملين بجامعة مطروح وعدم وجود أي إصابات فى ركاب أتوبيس الجامعة المتوجه إلى كليات الجامعة بفوكة، والتي تبعد 70 كيلو شرق مدينة مرسى مطروح، وذلك عقب احتراق الأتوبيس قبل منطقة كوبرى فوكة بمسافة 2كم.وكان أتوبيس جامعة مطروح رقم 9614 ج ه س، اشتعلت به النيران قبل كوبرى فوكة بمسافة 2كم، وعلى الفور سارع الركاب بالنزول قبل اشتعال النيران به، حيث تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء وكذلك سيارات الإسعاف، وتجرى حاليا الجهات المعنية أعمال المعاينة للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.