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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة عصابة «محمد صلاح» لسرقة متاجر مدينة نصر للمحاكمة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:17 ص
محاكمة عصابة
محاكمة عصابة
حسام التمساح
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قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة تشكيل عصابي، تخصص في سرقة المتاجر بمدينة نصر باستخدام أقنعة وجه مرسوم عليه وجه اللاعب المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.

كانت النيابة استمعت لأقوال مجري التحريات، والذي كشف عن قيام المتهمين باستخدام قناع محمد صلاح للهروب من رجال الأمن.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء جولة تفقدية، لاحظ المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم أول مدينة نصر، ومعاونه الرائد أحمد الوكيل، محاولة 4 أشخاص قص أقفال محل بشارع حسنين هيكل.

وبالاقتراب منهم حاولوا الفرار مستقلين سيارة إلا أن القوة الأمنية تمكنت من السيطرة عليهم وضبطهم، وهم "أحمد م." عاطل ومقيم عزبة الهجانة، و"محمود ن." عاطل ومقيم الجيزة، و"محمود ا." عاطل، "سليمان. م"، عاطل ومقيم الجيزة.

وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار ومقص حديدي، و4 أقنعة وجه، وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي مسلح تخصص في سرقة المحلات التجارية بأسلوب قص الاقفال.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعقيد معتز عبد الكريم، نائب المأمور، إلى النيابة العامة التي قررت حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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