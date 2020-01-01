نائب وزير السياحة: تطوير قصر البارون جاء نتيجة لقيمته الكبيرة

قالت الدكتور غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن تطوير قصر البارون جاء نتيجة لقيمته الكبيرة، حيث عانى خلال السنوات الماضية من التدهور والإهمال، موضحة أن المجلس الأعلى للآثار بذل مجهودا كبيرا من أجل تطويره وعودة الحياة لهذا القصر، وأن سكان مصر الجديدة احتفلوا بشكل كبير بهذا الافتتاح.وأضافت غادة، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من التجهيزات لهذا القصر، من أجل أن يكون مكانا سياحيا بارزا، مشيرة إلى أن استقبال الزائرين لهذا القصر فى الوقت الحالى يتم وفق إجراءات وقائية واحترازية في ظل جائحة كورونا.وأوضحت الدكتورة غادة شلبي، أن الدولة لم تستعجل فى إعادة فتح الفنادق والمنشأت السياحية، وتم اتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، مؤكدة أن السياحة تمثل أمرا ضروريا لدعم الاقتصاد ولكن كان لابد من اتباع الإجراءات الوقائية والتأكد من تطبيق كافة التوصيات الصادرة من المنظمات الدولية، والحرص على تطبيق الضوابط من أجل الحفاظ على سمعة الدولة المصرية واستمرار تدفق السياح.