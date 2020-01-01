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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

منى الشبراوي: 30 يونيو نجحت في ربط «الطيور المهاجرة» بوطنهم

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:12 ص
منى الشبراوي
منى الشبراوي
إسلام نصير
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قالت منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة طوق نجاة للبلد من السقوط في طريق اللاعودة، وبفضل قيادتها السياسية وجيشها وشرطتها وشعبها، تجاوزنا الكثير والكثير من الصعّاب والتحديات والمواجهات.

وأوضحت، في بيان لها: "ما تحقق في مصر خلال 7 سنوات من إنجازات على كافة الأصعدة، مصدر فخر، فاستطاعت أن تستعيد توازنها ببرنامج  إصلاح اقتصادي طموح، وانتصارات متتالية على الإرهاب والفوضى، وبالعودة مرة أخرى وبقوة لصدارة المشهد الإقليمي والدولي في المكانة التي تُليق بمصر وتاريخها".

وأشارت "نائبة المصريين في الخارج"، إلى "أنه لأول مرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشعر المصريون بالخارج بأن لهم بيتًا مدافعًا عن حقوقهم، وخير داعمًا لمطالبهم، وهي وزارة الهجرة بقيادة السفيرة نبيلة مكرم، والتي تعاملت مع هذا الملف باحترافية عالية، واستحدثت آليات جديدة لربط الطيور المهاجرة بوطنهم الأم، وفتحت قنوات اتصال بين الجاليات والدولة، وجولات مكوكية في مختلف دول العالم للوقوف على مطالبهم".

وتابعت "الشبراوي"، "أن إنشاء وزارة للمصريين في الخارج، مطلب نادى به الكثير طوال عقود ولم يتحقق إلا في عهد الرئيس السيسي، وهو أحد ثمار ثورة 30 يونيو".

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