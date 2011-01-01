وصول 8 رحلات طيران تقل 1500 عالق بالكويت اليوم

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا، اليوم الأربعاء، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 27 رحلة طيران تحمل على متنها 4815 راكبا إلى مطارات 8 دول، مصر، الإمارات، الهند، الفلبين، النيبال، لبنان، تركيا، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 8 رحلات تقل 1500 عامل من العالقين.وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ8 ستصل إلى 4 مطارات القاهرة، سوهاج، أسيوط، والإسكندرية.وأشار إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 8 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأربعاء الموافق أول يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1500 عامل، الأولى رقم 1645 قيام من مطار الكويت الساعة 9.05 وعلى متنها 145 عاملا وتصل مطار سوهاج، والثانية رقم 218 وتغادر الكويت 11.55 وعلى متنها 145 عاملا وتصل إلى مطار أسيوط.والرحلة الثالثة رقم 2011 قيام من الكويت 13.45 وعلى متنها 165 عاملا، وصول مطار القاهرة، والرحلة الرابعة رقم 1543 قيام من الكويت 14.15 على متنها 290 عاملا، تصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة رقم 1701 قيام من الكويت 18.05 وتصل مطار أسيوط، وعلى متنها 320 عاملا.أما الرحلة السادسة رقم 210 قيام من الكويت 18.45 وتصل مطار القاهرة، وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة رقم 1721 قيام من الكويت 19.05 وتصل مطار الإسكندرية على متنها 145 عاملا، والرحلة الثامنة رقم 218، قيام من الكويت 20.05 وتصل مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.