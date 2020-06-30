«كورونا وطفرة المواليد» ضمن 17 ورقة معرفية لـ«الصحة» حول الوضع السكاني

أعلن الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، عن إصدار 17 ورقة معرفية تتعلق بالقضية السكانية، بهدف تقديم المعلومات اللازمة والموثقة المرتبطة بالأوضاع السكانية والاجتماعية، للمهتمين ولمتخذي القرار من أجل الإسهام في التعرف على الوضع الحالي والرؤية المستقبلية للسكان في مصر.وأوضح، في بيان، أن هذه الأوراق المعرفية ستساهم في صياغة السياسات وإعداد الخطط والبرامج التنموية التي يشكل البعد السكاني المحور الرئيسي فيها وربط وإبراز النتائج المتوقعة للهبة الديموجرافية التي تشهدها مصر الآن بالوقائع الاجتماعية والخدماتية والاقتصادية والبيئية والبنية التحتية اللازم توفرها، وكذلك بالمتغيرات الاقتصادية الكلية وانعكاسها على سوق العمل.وقال، إن من بين الأوراق المعرفية التي تم إصدارها "مصر 2050.. تقديرات وتنبؤات"، تقرير المؤشرات السكانية المركبة، زواج الأقارب في مصر، زواج الأطفال في مصر، المراكز الأعلى إنجابًا في مصر، الخطط السكانية التفصيلية لمراكز المحافظات الحضرية والوجه القبلي والوجه البحري، حجم الأسرة وعلاقته بالفقر، وتعليم المرأة وأثره على النمو السكاني، وتشغيل المرأة وأثره على الإنجاب والخصائص السكانية، الهجرة الدولية الحالة المصرية، الهبة الديموجرافية في مصر، كورونا وطفرة المواليد، التعليم الفني في مصر، والتباين الإقليمي في العمل (الوضع في مصر)".وأكد نائب وزير الصحة والسكان، أن المشكلة السكانية في مصر تعد من أهم وأخطر المشكلات التي تواجه المجتمع المصري؛ لأنها مشكلة ذات أبعاد استراتيجية ويترتب عليها موضوعات حيوية ستلقي بظلالها على أوضاعنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتلك التي تتعلق بأمننا القومي، الأمر الذي يقتضي تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة بجانب الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، للتقليل من حدة المشكلة السكانية وتفادي آثارها السلبية على الفرد والمجتمع.