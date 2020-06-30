نجوى إبراهيم مفاجأة الكينج محمد منير في أغنية «الناس في بلادي»

يقدم الكينج محمد منير في أغنيته الجديدة "الناس في بلادي" مفاجأة بمشاركة وظهور المذيعة نجوى إبراهيم "ماما نجوى" وستطرح الأغنية يوم ٣ يوليو كما كشف منتجها مصطفى إسماعيل.أغنية "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبدالمحسن، وإنتاج الشركة العالمية وقد انتهى الكينج من تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية ويتم وضع اللمسات النهائية عليه حاليًا من مونتاج ومكساج استعدادًا لطرحه في الموعد المحدد.وكان محمد منير كان قد بدأ تصوير الأغنية يوم الجمعة الماضي في المدرسة اليونانية بمصر الجديدة، واستمر التصوير حتى مساء الأحد الماضي إذ كان المخرج أحمد عبدالمحسن يصور في الفترة من الثالثة عصرًا حتى العاشرة مساءً كل يوم.يذكر أن نجوى إبراهيم كان آخر لقاء جمعها بالكينج محمد منير عام ١٩٨٤ خلال لقاء مطول وحوار أجرته معه لبرنامجها الشهير "استديو 84" وتحدث في هذا اللقاء الكينج عن مشواره الغنائي وبداياته وغنى عددًا من أغانيه منها أم الضفاير وصبية وقمر.