برلماني: 30 يونيو حققت إنجازات لم تحدث منذ نصف قرن

هنأ النائب عاصم عبد العزيز، مرشد عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو الخالدة، مؤكدا أنه فى مثل هذا اليوم من عام 2013 كتب المصريون تاريخيا عالميا جديدا،تمثل فى قدرة الشعب المصرى العظيم فى الحفاظ على دولته المستقلة ووحدة وسلامة أراضيها والتصدى لجميع المحاولات التي كانت تهدف إلى إسقاط مصر والمنطقة.وقال عضو مجلس النواب في بيان له، أصدره اليوم، إن مصر حققت إنجازات كبرى وغير مسبوقة بفضل مبادئ وثوابت هذه الثورة العظيمة مشيرا إلى أن أكبر دليل على ذلك المشروعات القومية الكبرى والإنجازات التي تمت خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ثورة 30 يونيو المجيدة وكانت أكبر رد على المشككين وقطعت ألسنة المزايدين والكارهين والمتطاولين من قوى الشر والظلام والإرهاب على هذه الثورة العظيمة، مشيرا الى ان ما حققه الرئيس السيسى خلال 6 سنوات لم تحققه مصر على مدى أكثر من نصف قرن ولعل ماشاهده كل المصريين خلال الساعات القليلة الماضية من افتتاح الرئيس للعديد من المشروعات القومية الكبرى، أكبر دليل على النجاح الساحق والكبير الذي حققته هذه الثورة العظيمة لمصر وشعبها.وأضاف " عبد العزيز" أن هذه الثورة الخالدة غيرت مسار الدولة المصرية لتجعلها واحدة من أهم الدول الديمقراطية المدنية الحديثة، التي أصبح لها دورها التاريخي والريادي تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، وأعادت مصر للشعب المصرى العظيم بعد أن حاولت قوى الشر والظلام والارهاب اختطاف الدولة المصرية وتقسيمها وتمزيقها، مؤكدا أنه لولا هذه الثورة العظيمة وانحياز القوات المسلحة الباسلة لإدارة الشعب المصرى العظيم لكانت مصر ستشهد مصيرا مجهولا لهدمها وبيعها لدول تطمع فيها.وتابع أن ثورة 30 يونيو أنهت على مشروع الجماعات الإرهابية وحكم دولة المرشد لتمزيق وتقسيم مصر وتحويل سيناء الى إمارة لهم كما انها انقذت الدول العربية من هذه الجماعات المارقة التي لا دين ولا وطن لها، مشددا على أن ثورة 30 يونيو كانت سببا فى الانجازات والمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر فى جميع انحاء البلاد بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى.