إطلاق اسم وكيل مستشفى حميات منوف شهيد كورونا على أحد الشوارع

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، القرار رقم 916 لسنة 2020 بإطلاق اسم الدكتور محمد أحمد حسب النبي، وكيل مستشفى حميات منوف على أحد شوارع المدينة، والذي وافته المنية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، وذلك تخليدًا لذكراه وتقديرًا لما قدمه من تضحيات وجهود شاقة خلال مسيرته في مكافحة الفيروس ضمن فريق الجيش الأبيض.و قدم محافظ المنوفية خالص التعازي لأسرة الشهيد والذي كان نموذجًا للانسانية والإخلاص في العمل، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يتغمده الله بواسع رحمته، موجهًا تحية إعزاز وتقدير لكل أطقم الجيش الأبيض والمعاونين لهم تقديرًا للدور الوطني الذي يقدمونه في مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".وأثني محافظ المنوفية علي الدور البطولى للأطقم الطبية فى التعامل مع الأزمة، مؤكدًا علي تقديم كافة أوجه الدعم الكامل لهم في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم هذه الفئة باعتبارها الصف الأول في مكافحة الفيروس وتقديرا لدورهم وتضحياتهم البطولية ليشهد التاريخ لهم بذلك.