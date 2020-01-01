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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإمارات: مراجعة شرطة دبي لتفادي تعطل سفر حاملي تأشيرات الزيارة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:03 ص
شرطة دبي
شرطة دبي
دعاء جابر
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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح تقرير الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات، أن الدولة ألزمت حاملي تأشيرات الزيارة بضرورة مراجعة مركز شرطة القصيص في دبي قبل المغادرة من مطار دبي الدولي بـ 48 ساعة من موعد السفر.

وأكدت أن هذه الإجراء يسري على جميع الجنسيات للأشخاص الراغبين في مغادرة الدولة وحضروا بتأشيرة زيارة، حيث سوف يتم تبصيمهم في مركز شرطة القصيص كونه المركز الذي يحوي مكتب التبصيم.

وشددت علي ضرورة الالتزام بهذا الإجراء لتلافي أي تأخير أو تعطيل في إجراءات السفر، مع حمل جواز السفر الأصلي، وصورة من تأشيرة الزيارة حين التوجه إلى مركز شرطة القصيص.

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