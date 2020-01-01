تسيير أول 3 رحلات منتظمة بمطار القاهرة

غادرت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، أول 3 رحلات دولية لشركة مصر للطيران منتظمة بعد توقف استمر 3 شهور بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وعدد من قيادات الطيران ومطار القاهرة الدولي.وسيرت شركة مصر للطيران 3 رحلات دولية في طريقها إلى لندن وباريس ونيويورك، وتقل حوالي 642 راكبا، وقام فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران ومطار القاهرة وموظفي المحطة ورجال الشرطة والعديد من الجهات العاملة بالمطار، باستقبال الركاب المسافرين داخل صالة السفر بمطار القاهرة الدولي بالورود احتفالا بانطلاق أولى الرحلات بعد توقف استمر نحو 3 شهور، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم جميعا من قبل فرق الطب الوقائي بالحجر الصحي في المطار، وتم إنهاء إجراءات مغادرتهم.وتفقد الطيار محمد منار، صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب، كما تفقد مكتب الحجر الصحى بالمطار، وتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد السلامة الصحية بدقة عالية، بالإضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير الشاملة داخل وخارج المطار، كما اطمأن على جميع الإجراءات الأمنية داخل المطار.