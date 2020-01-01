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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

10 قواعد للامتحانات بجامعة حلوان

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:00 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
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أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن الإجراءات الاحترازية استعدادا لاستقبال الطلاب وتأمينهم أثناء أداء امتحانات نهاية العام للفرق النهائية، حيث أعدت الجامعة مجموعة من الضوابط العامة التي يجب على الطلاب اتباعها، مؤكدا الحرص على تكثيف الإجراءات الاحترازية، واستمرار وتكثيف أعمال التعقيم بشكل دوري لضمان أعلى درجات السلامة والأمان، مع توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة، كما أتاحت الجامعة خدمة الاستعلام عن مقر لجنة الامتحانات ورقم الجلوس عبر الموقع الإلكتروني "http:app2.helwan.edu.eglagna".

ومن جهته، أوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، تفاصيل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال الامتحانات، موضحا أنه سيتم تقليل الطاقة الاستيعابية للجان الامتحان بحيث لا تقل المسافة بين كل طالب وآخر عن مترين، مضيفا أن بقية التعليمات بامتحانات نهاية العام للفرق النهائية تتمثل في:

1- حضور الطلاب إلى مقر لجنة الامتحانات قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل.

2- يجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات التقدم باعتذار لمجلس الكلية قبل موعد الامتحانات، على أن يكون الاعتذار عن كافة امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

3- يمكن تقديم اعتذار في الحالات الطارئة والمرضية ولا يعد الغياب رسوبا في هذه الحالات.

4- لا يجوز دخول الحرم الجامعي بدون ارتداء الكمامات، ويتم قياس درجة الحرارة لجميع الطلاب عند مداخل الكليات.

5- على أي طالب تظهر عليه أعراض مرضية في الامتحان إبلاغ الطبيب المتواجد لإجراء اللازم.

6- على كل طالب أن يصطحب معه الأدوات التي يحتاجها من أقلام وآلة حاسبة ومسطرة وغيرها.

7- يتم توقيع الطالب في كشف الحضور بالقلم الخاص به.

8- على كل طالب أن يصطحب معه المستلزمات الشخصية التي قد يحتاجها مثل زجاجة مياه أو وجبة خفيفة.

9- على الطلاب الالتزام بارتداء الكمامة قبل وبعد الامتحان، وحتى العودة للمنزل مع استخدام المطهرات.

10- على الطلاب الالتزام بتعليمات الأمن الجامعي ومغادرة الجامعة بعد أداء الامتحان مباشرة.

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