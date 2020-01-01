رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة» تعلن عن خطوة استباقية للسفر إلى لبنان

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:59 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
طباعة
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت - لبنان، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح تقرير الملحق العمالي ببيروت شرين سيد عبد الجواد، أن وزارة الصحة العامة اللبنانية شددت على جميع المسافرين القادمين إلى لبنان ابتداء من اليوم أول يوليو 2020 ضرورة التسجيل على المنصة الإلكترونية "Covid 19 Moph PASS" الخاصة بوزارة الصحة العامة، والتأكد من صحة المعلومات قبل إرسالها لإمكانية متابعة وضعهم الصحي.

موضوعات متعلقة

الزمالك يعود للتدريبات سرًا استعدادًا لاستئناف الدوري

توزيع الهدايا على أول فوج أوكرانى يصل إلى مطار شرم الشيخ (صور)

«القومي للبحوث»: لقاح و3 أدوية لعلاج فيروس كورونا

ليلة الامتحان في مادة الأحياء "البيولوجي" للشهادة الثانوية.. لن يخرج عنها الأسئلة

الصور

image description

قصر البارون يتسقبل الزائرين عقب افتتاحه

image description

الأهلي يواصل تدريباته.. والظهور الأول لـ «صالح جمعة»

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

الأكثر قراءة

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

7 قرارات حكومية جديدة لدعم المتضررين من كورونا

مصدر يكشف حقيقة ظهور تماسيح في ترعة المريوطية

«التضامن»: منحة 500 جنيه للعاملات بالحضانات.. وحصرهن بالجمعيات

إنفوجراف

image description

سد النهضة.. مواقف داعمة لمصر في مجلس الأمن

image description

معلومات عن المستشار هشام بركات في ذكرى استشهاده (انفوجراف)

image description

خطوات شراء عقار ملك ورثة (انفوجراف)

image description

الزيادات الجديدة فى أجور موظفي الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

الراقصة الخاصة بفريد الأطرش.. "فصلت من المدرسة بسبب الرقص.. وأول أجر لها كان قطعة شيوكولاتة"

مخرجون أمروا زوجاتهن بتجسيد أدوار ساخنة على الشاشة.. " أبرزهم علي بدرخان وحسين حلمي المهندس"

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

أسطورة النكد.. عبلة كامل تكشف سر غرقها بـ«كريزة ضحك» فى مناسبة عزاء

نجم الساعة

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

غذاء ثبت أنه يوقف عملية تساقط الشعر

أزمة كورونا تتسبب في ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا

إصابة 17 جراء انفجار مصنع بالهند

اليابان تحذر من انفجار بركان «ساكوراجيما»

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر وإثيوبيا.. ومحاسن الصدف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
النيل من "النجاشي" إلى "السيسي"!
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
المزيد

الثقافة

ملف خاص بمجلة «الثقافة الجديدة» فى وداع الشاعر يسرى العزب

موج شاحب.. مجموعة شعرية جديدة لرشيد جمال عن دار فضاءات

«الصوت الذهبى» فى رابع لياليه على قناة صندوق التنمية.. الخميس

«ثورة يونيو.. إرادة شعب» فى أمسية ثقافية بـ«الأعلى للثقافة»