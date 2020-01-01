280 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين

أعنلت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 3045.وأوضحت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن من بين الإصابات الجديدة 199 في محافظة الخليل، و47 في محافظة بيت لحم، و17 في محافظة نابلس، و3 إصابات في محافظة أريحا، و4 إصابات في طولكرم، و10 في محافظة رام الله والبيرة.وأشارت إلى أن الوزارة سجلت اليوم 9 حالات تماثلت للشفاء، وبذلك بلغت حالات الشفاء 634، بينما بلغت حالات الوفاة 11 حالة.