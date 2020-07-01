زياد برجي يحتفل بعيد ميلاد نوال الزغبي (فيديو)

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر خلال الفيديو الفنان زياد برجي يغني Happy birthday لنوال، أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.وأعلنت "نوال" عن الانتهاء من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "قلبي على قلبه" من ألحان زياد برجي، والتي من المقرر طرحها قريبا.يذكر أن أخر أعمال "نوال" ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغاني متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما إلهامي دهيمة.