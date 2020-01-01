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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل وإصابة 5 من طالبان في هجوم شمال أفغانستان

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:40 ص
طالبان
طالبان
وكالات
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سقط 5 من مسلحي حركة طالبان بين قتيل وجريح، من بينهم ثلاثة من القادة المحليين بالحركة، في هجوم لقوات الأمن بإقليم فارياب شمال أفغانستان، طبقًا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر "فيلق شاهين 209"، في بيان، أن مسلحي طالبان هاجموا كمائن أمنية تابعة للقوات الأفغانية في منطقة قيصر.

وقال البيان، إن قوات الأمن قتلت اثنين من القادة المحليين بالحركة خلال الاشتباك، من بينهم قاري عبدالله وملا عبيد.

وأضاف أن قوات الأمن أصابت أيضًا ثلاثة آخرين من حركة طالبان من بينهم مولاوي إسماعيل، وهو واحد من القادة المحليين بالحركة.

ومن جهة أخرى، قتل مسلح آخر من حركة طالبان، بينما كان يقوم بزرع عبوة ناسفة بمنطقة جارزيوان بإقليم فارياب، طبقًا لما ذكره "فيلق شاهين 209".

ولم تعلق حركة طالبان على الواقعتين حتى الآن.

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