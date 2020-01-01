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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

16 مليون جنيه لمواجهة الهجرة غير الشرعية بـ«تطون» في الفيوم

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:32 ص
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
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وقع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بروتوكول تعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتنفيذ مشروعات في قطاع البنية الأساسية بقرية تطون بمركز إطسا، ضمن جهود الدولة للتصدي للهجرة غير الشرعية بتكلفة 16 مليون جنيه.

وأشاد محافظ الفيوم بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة الماضية لتنمية المجتمع والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا أن الهدف من توقيع هذا البروتوكول هو معالجة أسباب اتجاه الشباب الى الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص للعمل.

وأوضح المحافظ أن المشروعات التي سيتم تنفيذها بقرية تطون، تبلغ تكلفتها 16 مليون جنيه، لافتًا أنها تضمن مد خطوط انحدار صرف صحي بطول 3.4 كيلومتر، بتكلفة 2 مليون و930 ألف جنيه، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بطول 9.1 كيلومتر بتكلفة 3 مليون و205 ألف جنيه، بالإضافة إلى ترميم وصيانة 8 مدارس بتكلفة 6 ملايين و684 ألف جنيه، وكذا ترميم وصيانة الوحدة الصحية بقرية تطون بتكلفة 3 ملايين و181 ألف جنيه.

ومن جهته، قال المهندس أشرف درويش، مدير جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار العقد الموقع بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، والذي ينفذ في عدد 11 محافظة من بينها 4 محافظات بالصعيد هي "الفيوم، المنيا، أسيوط، الاقصر"، موضحًا أن المشروع يسهم في توفير 24 ألف فرصة عمل لأبناء قرية تطون بمركز أطسا، لافتًا أنه سيتم الانتهاء من تلك المشاريع خلال 18 شهرًا.
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري

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