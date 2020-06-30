مصرع 60 مهاجرًا غرقًا فى بحيرة شرق تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأربعاء عن وفاة 60 مهاجرًا بعد غرق قاربهم في بحيرة شرقي البلاد، وأكد صويلو أنه تم انتشال 5 من جثث المهاجرين، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا.وكانت جريدة «يني تشاغ» التركية، قد أعلنت، أمس الأول، عن غرق قارب على متنه 39 شخصًا من طالبي اللجوء، قبالة مقاطعة «أيفاليك» بمدينة بالكسير غرب تركيا.ووفقًا للصحيفة التركية فقد أنقذت فرق خفر السواحل التركية 35 شخصًا، من أصل 39 كانوا على متن القارب، وجار البحث عن 4 أشخاص مفقودين.