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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس «ميناء القاهرة» يتابع وصول أولى الرحلات للمطار

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:30 ص
المحاسب مجدي إسحق،
المحاسب مجدي إسحق،
فاتن غلاب
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تفقد المحاسب مجدي إسحق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، اليوم، صالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، للتأكد من جاهزية صالات السفر والوصول لاستقبال الركاب، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين، تزامنًا مع عودة حركة الطيران مرة أخرى.

ويشهد مطار القاهرة الدولى، اليوم وصول الأربعاء، وصول 38 رحلة دولية من وجهات مختلفة، قادمة من دول أوروبية وعربية وآسيوية وأفريقية، على مدار اليوم، تزامنًا مع عودة حركة الطيران بعد توقف استمر ثلاثة أشهر، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه من المقرر وصول 5225 راكبا، متن الرحلات الجوية من وجهات مختلفة، مشيرا إلى أن جميع العاملين بالمطار يلتزمون بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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