«البترول» و«البيئة» تتفقان على إنهاء أزمة الصرف الصناعي بخليج السويس

عقدت اللجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئي، اجتماعها الدوري الثالث عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمتابعة الأعمال التنفيذية لخطط الالتزام والإصلاح البيئي لشركات البترول العاملة في خليج السويس، لمواجهة مشكلة الصرف الصناعي وفقا للاشتراطات البيئية التي نص عليها قانون حماية البيئة.وقال وزير البترول والثروة المعدنية، وفق بيان، إن المشاركة الفعالة والتواصل والتنسيق المستمر بين الوزارتين وأعضاء اللجنة العليا ساهم بإيجابية في التوصل لحلول وإنجاز الأعمال على أرض الواقع والوصول إلى اتفاق على خطط الإصلاح البيئي بما يتناسب مع متطلبات صناعة البترول، الأمر الذي يؤكده قيام شركتي بترول "زيتكو" والعامة للبترول (برأس سدر) بالانتهاء من تنفيذ أعمال خطط الإصلاح البيئي، بالإضافة إلى تقديم خطط فعالة ومستدامة من قِبل الشركات البترولية الأخرى للوصول إلى التوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية، موجها الشكر لوزيرة البيئة وأعضاء اللجنة الفنية من هيئة البترول وجهاز شؤون البيئة على المجهودات التي بذلت للتوصل إلى اتفاق على خطط الإصلاح البيئي، الأمر الذي أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية بالبدأ في تنفيذ الأعمال لحل مشكلة الصرف الصناعي وهو ما لم يحدث منذ سنوات.من جهتها، أكدت وزيرة البيئة أن الجهود الثنائية لفريق العمل من الجانبين والتي لاقت دعما كاملا من الوزيرين قد تكللت بالنجاح، وأن كل الشركات البترولية أصبح لديها خطة عمل واضحة وخارطة طريق وبرنامج زمني لتنفيذ خطط الإصلاح البيئي ووضع حلول لأي معوقات قد تعترض العمل بالتواصل المباشر، مؤكدة على أهمية استمرار اجتماع اللجنة المشتركة وعلى المستوى الوزاري دوريًا وبصفة منتظمة، وتحديد الأولويات بناء على نسب الإنجاز من الشركات والتفقد الميداني لمواقع عمل الشركات للحفاظ على سرعة الإنجاز وتقييم الموقف.شارك في الاجتماع المهندس عابد عزالرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ومساعده للبيئة والسلامة والصحة المهنية الكيميائي جمال فتحي، والدكتورة إيناس أبوطالب، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وأعضاء اللجنة الفنية من الجانبين.