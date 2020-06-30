تفاصيل تجنيد قطر لعملاء في «CIA» لابتزاز نائب جمهوري فضح دعمها للإرهاب

كشف موقع "فري بيكون" الأمريكي، تفاصيل الدعوى القضائية الأمريكية الجديدة التي رفعها العضو السابق في الحزب الجمهوري الأمريكي إليوت برويدي، ضد النظام القطري.وكشف الموقع الأمريكي، وفقا للدعوى، أن قطر جندت فريقًا مكونًا من مسؤولين سابقين بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" والاستخبارات العسكرية من أجل اختراق وشن عملية قرصنة ضد حسابات برويدي، ومن المعروف أن برويدي من كبار رجال الأعمال في أمريكا وهو من المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان أحد كبار جامعي التبرعات السابقين للحزب الجمهوري، وفضح على مدار العامين الماضيين، دعم الدوحة للإرهاب.ووفقا للدعوى فقد استخدمت قطر عملاء سابقين بالمخابرات الأمريكية، لتنفيذ عملية تجسس إلكترونية عام 2018، استهدفت خوادم بريد برويدي الإلكتروني الشخصي، حيث تم تسريب المعلومات الشخصية الخاصة ببرويدي للإعلام من أجل تشويه صورته.وعن الفريق الذي استعانت به الحكومة القطرية، فهو فريق تابع للمجموعة الاستشارية "جلوبال ريسك أدفيسورز Global Risk Advisors" وهي المجموعة التي تتلقى بشكل مستمر أموالًا من قطر لتنفيذ مخططات قطر وتنفيذ هجمات مشابهة تستهدف ناقدين بارزين لقطر.وأوضحت الدعو القضائية، أن المجموعة الأمريكية "تآمرت مع خبراء علاقات عامة (أمريكيين) لسرقة المواد السرية الخاصة ببرويدي ونشرها في الإعلام مع التلاعب بها لإلحاق الضرر به".