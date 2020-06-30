رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل تجنيد قطر لعملاء في «CIA» لابتزاز نائب جمهوري فضح دعمها للإرهاب

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:24 ص
CIA
CIA
أمينة ذكى
طباعة
كشف موقع "فري بيكون" الأمريكي، تفاصيل الدعوى القضائية الأمريكية الجديدة التي رفعها العضو السابق في الحزب الجمهوري الأمريكي إليوت برويدي، ضد النظام القطري.

وكشف الموقع الأمريكي، وفقا للدعوى، أن قطر جندت فريقًا مكونًا من مسؤولين سابقين بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" والاستخبارات العسكرية من أجل اختراق وشن عملية قرصنة ضد حسابات برويدي، ومن المعروف أن برويدي من كبار رجال الأعمال في أمريكا وهو من المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان أحد كبار جامعي التبرعات السابقين للحزب الجمهوري، وفضح على مدار العامين الماضيين، دعم الدوحة للإرهاب.

ووفقا للدعوى فقد استخدمت قطر عملاء سابقين بالمخابرات الأمريكية، لتنفيذ عملية تجسس إلكترونية عام 2018، استهدفت خوادم بريد برويدي الإلكتروني الشخصي، حيث تم تسريب المعلومات الشخصية الخاصة ببرويدي للإعلام من أجل تشويه صورته.

وعن الفريق الذي استعانت به الحكومة القطرية، فهو فريق تابع للمجموعة الاستشارية "جلوبال ريسك أدفيسورز Global Risk Advisors" وهي المجموعة التي تتلقى بشكل مستمر أموالًا من قطر لتنفيذ مخططات قطر وتنفيذ هجمات مشابهة تستهدف ناقدين بارزين لقطر.

وأوضحت الدعو القضائية، أن المجموعة الأمريكية "تآمرت مع خبراء علاقات عامة (أمريكيين) لسرقة المواد السرية الخاصة ببرويدي ونشرها في الإعلام مع التلاعب بها لإلحاق الضرر به".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 30-6-2020

أسطورة النكد.. عبلة كامل تكشف سر غرقها بـ«كريزة ضحك» فى مناسبة عزاء

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن ارتفاع درجة حرارة مصابى كورونا

اتحاد البنوك ينفي تمويل بنوك مصرية سد النهضة الإثيوبي

الصور

image description

قصر البارون يتسقبل الزائرين عقب افتتاحه

image description

الأهلي يواصل تدريباته.. والظهور الأول لـ «صالح جمعة»

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

الأكثر قراءة

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

مصدر يكشف حقيقة ظهور تماسيح في ترعة المريوطية

الزمالك يعود للتدريبات سرًا استعدادًا لاستئناف الدوري

اتحاد البنوك ينفي تمويل بنوك مصرية سد النهضة الإثيوبي

إنفوجراف

image description

سد النهضة.. مواقف داعمة لمصر في مجلس الأمن

image description

معلومات عن المستشار هشام بركات في ذكرى استشهاده (انفوجراف)

image description

خطوات شراء عقار ملك ورثة (انفوجراف)

image description

الزيادات الجديدة فى أجور موظفي الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

الراقصة الخاصة بفريد الأطرش.. "فصلت من المدرسة بسبب الرقص.. وأول أجر لها كان قطعة شيوكولاتة"

مخرجون أمروا زوجاتهن بتجسيد أدوار ساخنة على الشاشة.. " أبرزهم علي بدرخان وحسين حلمي المهندس"

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

أسطورة النكد.. عبلة كامل تكشف سر غرقها بـ«كريزة ضحك» فى مناسبة عزاء

نجم الساعة

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

اليابان تحذر من انفجار بركان «ساكوراجيما»

اكتشاف 62 قبرا أثريا بالصين

كيف تعرف فاتورة الكهرباء عبر خدمة الاستعلام منزليًا؟

«ديزنى طوكيو» تفتح أبوابها مجددًا بعد إغلاق 4 أشهر

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر وإثيوبيا.. ومحاسن الصدف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
النيل من "النجاشي" إلى "السيسي"!
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
المزيد

الثقافة

ملف خاص بمجلة «الثقافة الجديدة» فى وداع الشاعر يسرى العزب

موج شاحب.. مجموعة شعرية جديدة لرشيد جمال عن دار فضاءات

«الصوت الذهبى» فى رابع لياليه على قناة صندوق التنمية.. الخميس

«ثورة يونيو.. إرادة شعب» فى أمسية ثقافية بـ«الأعلى للثقافة»