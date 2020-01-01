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محمد العسيري
الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يترقب بيانات التصنيع والوظائف الأمريكية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:20 ص
الدولار
الدولار
وكالات
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استقر الدولار أمام اليورو اليوم الأربعاء قبيل صدور بيانات من المتوقع أن تظهر استمرار تعافي نشاط التصنيع والتوظيف في الولايات المتحدة من أثر الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وأصابت الزيادة في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في جنوب غرب الولايات المتحدة بعض المتعاملين بالقلق، لكن معظم المستثمرين يراهنون على أن هذا لن يكون كافيًا لعرقلة انتعاش أوسع نطاقًا في الاقتصاد العالمي.

وقال شوسوكي يامادا مدير استراتيجية الصرف الأجنبي والأسهم اليابانية في ميريل لينش اليابان للأوراق المالية "الدولار سيلقى دعمًا أمام الين إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية إيجابية.. اليورو مستقر على ما يبدو لكن هناك تساؤلات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووتيرة إعادة فتح الاقتصاد، وهو ما يعني أن اليورو قد يُقوم بأكبر من قيمته قريبًا".

واستقرت العملة الأوروبية الموحدة عند 1.223 مقابل الدولار و0.977 أمام الجنيه الإسترليني في أعقاب تراجع نسبته 0.9 في المائة أمس الثلاثاء.

وارتفع الين إلى 107.63 للدولار، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من الانخفاض.

وبلغ الإسترليني 1.2367 دولار، متخليًا بذلك عن بعض المكاسب التي حققها في اليوم السابق لمخاوف بخصوص مفاوضات بريطانيا التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

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